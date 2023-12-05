Уайлдер назвал своего следующего соперника после боя с Паркером

Американец хочет провести поединок с бывшим чемпионом 177 Фото Getty Images #Деонтей Уайлдер

Джерело – The Last Stand Podcast.

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет подраться с Энтони Джошуа после поединка с Джозефом Паркером.

Об этом заявил сам Уайлдер.

» Наш бой с Джошуа планируется, вы можете его получить, каким бы ни был результат наших поединков, конечно же, наши победы сделают этот бой более интересным, он будет выглядеть лучше на бумаге.

Я думаю, что он победит. однозначно одержу победу, и мы наконец-то получим этот бой раз и навсегда.Такие планы, и все движется в сторону их реализации.Я с нетерпением жду, когда сделаю то, что должен сделать 23 декабря.Сейчас я прежде всего сосредоточен на этом.Сначала я должен пройти Джозефа Паркера, а затем мы поговорим о предстоящих планах», — сказал Уайлдер.