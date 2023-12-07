Миллер начал работу с экстренером Усика Али Баширом

218 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f1c7aff1ba4b50f88029ecbd2d786f94.jpg" /> #Али Башир, #Джаррелл Миллер

Источник — Чемпион.

Новым тренером супертяжеловеса Джаррелла Миллера (26-0-1, 22 КО) стал Джеймс Али Башир.

Об этом Миллер сообщил в инстаграмме.

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«Вы уволили его, а мы наняли его — Джеймса Али Башира. Твой зад будет поджарен, домашний мальчик. Это дело Восточного побережья. Я и Батя снова вместе», — написал Миллер.

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