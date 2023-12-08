Кличко: Российский флаг не белый, он окровавлен.

Россияне и белорусы смогут выступать в личных стартах 189

Источник — Чемпион.

8 декабря Международный олимпийский комитет официально допустил спортсменов из террористических стран (россии и белорусы) к участию в Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом.

Это решение прокомментировал бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко.

«МОК решил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже под «нейтральным» флагом.

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Этот фальшивый нейтралитет служит для сокрытия военных преступлений. он окровавлен. Это решение портит олимпийский дух», – сказал Кличко.

Россияне и белорусы смогут выступать в личных стартах, команды не будут допущены к соревнованиям.

— Klitschko (@Klitschko) December 8, 2023

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