Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Промоутер Боб Арум, объясняя решение боксера Шакура Стивенсона завершить карьеру, сказал, что американец хотел драться с Эмануэлем Наваррете, но ему санкционировали бой с Денисом Беринчиком.

«Шакур Стивенсон хотел драться с Наварретте, который поднимается в вес 135 фунтов. Но Наварретте сказали провести бой за вакантный титул WBO с Денисом Беринчиком. И этот бой состоится».

«У Шакура было много опций, в том числе Ломаченко, но нужно терпение. Шакур иногда хочет получить все и сразу, а так в боксе не бывает», — сказал Арум.

Стивенсон пока объявил о завершении карьеры, но остается с титулом WBC легкого веса.

sport.ua