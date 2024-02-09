Экс-чемпион мира дал совет Фьюри для подготовки к бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мыслями о бое за абсолютный титул в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который, как известно, перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

– Как Фьюри может быть готов драться 18 мая, если ему нужно три месяца на восстановление?

– Он будет готов. Кто думает, что Тайсон не был готов к этому поединку – тот ничего не знает о боксе. Это поединок мирового класса. Чувак получает 100 млн долларов за бой. Конечно, он хочет этого, хочет победить. Мы говорим о Фьюри, вы могли забыть, кем он является, особенно после поединка с Нганну. Когда он так разочаровал всех. Поэтому к Усику он точно подготовится.

Несмотря на все непонятные моменты с тем видео со спарринга, Фьюри имел хорошую форму. Там он выглядел похудевшим человеком. Кто-то думает, что все его фотографии – фотошоп. Но он готовился. Провел много спаррингов. А теперь ему нужно остановить лагерь, дать возможность всем отдохнуть. Это был как раз момент перед выходом на пик формы.

Будь я на месте Фьюри, взял бы сейчас несколько недель отдыха. 2-3 недели отдохнуть, развлечься. Потому что каждый боксер нуждается в этапе набора формы, а затем делать паузу. Как в школе – дети несколько часов учатся, а потом им нужно отдых, пойти поиграть. Так что нужно дать боксерам возможность расслабиться, потому что потом будет 3 месяца делать в зале. И нужно понимать, когда будет пик формы. Поэтому Фьюри будет в порядке, – сказал Брэдли.

Напомним, ранее промоутер Фьюри упрекнул Усика в давлении на судей в ринге.

sport.ua