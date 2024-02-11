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Усик заработает безумные деньги за бой против Фьюри

Красюк поделился информацией о гонораре Усика.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился информацией о гонораре украинца за бой против британца Тайсона Фьюри.

Функционер заявил, что это будет самый большой контракт для Усика в его карьере.

«В бою за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе с непобежденным чемпионом так и должно быть.

Это много денег. Эта сумма больше 17 миллионов долларов, которые Владимир Кличко одержал за победу над Поветкиным в москве. Эта сумма давно больше», – сказал Красюк.

Напомним, бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на 18 мая 2024 года.

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