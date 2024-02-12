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Бокс

Беллью назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Макколл

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) назвал бойца, который, по его мнению, имел «самый крепкий подбородок всех времен в боксе».

«Такого подбородка, как у Оливера Макколла, вы больше никогда не увидите в боксе! Величайший подбородок всех времен! Леннокс Льюис – монстр, он бил его, пока тот плакал, и это не приносило Макколлу никакого вреда. Поверьте мне, Леннокс – один из самых сильных боксеров, которых когда-либо видел этот вид спорта», – сказал Беллью.

В 1994 году Макколл одержал победу над Ленноксом Льюисом, нокаутировав его во втором раунде. В странном бое-реванше Оливер отказался от борьбы в пятом раунде и разрыдался.

Первый бой Льюис – Макколл

Второй бой Льюис – Макколл

sport.ua

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