Getty Images/Global Images Ukraine. Віталій Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а сегодня мэр Киева, Виталий Кличко примерил форму английского клуба.

Футбольный клуб «Олдершот Таун» выставил в социальных сетях фотографии, на которых изображен Кличко в форме их футбольного клуба.

«Олдершот Таун» выступает в Национальной английской лиге – это пятый по силе дивизион на Туманном Альбионе. Пока команда занимает шестое место в турнирной таблице, что дает ей право побороться за повышение в классе.

Ранее мэр Киева и бывший именитый украинский боксер Виталий Кличко отреагировал на смерть легендарного футболиста Франца Беккенбауэра.

ФОТО. Виталий Кличко примерил форму английского футбольного клуба

sport.ua