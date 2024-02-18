Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Лерена

Южноафриканский боксер Кевин Лерена (30-2, 14 КО), спарринг-партнер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) прокомментировал информацию о том, что тяжеловес Джей Опетая (24-0, 19 KO) во время спарринга нокаутировало британца:

«Я буду с вами откровенным: я не говорю о бойцах или о том, что произошло в спаррингах. Есть определенный этикет и кодекс. Я могу сказать только одно: нет, Джей Опетая не нокаутировал Тайсона Фьюри. Точно нет. Но, конечно, я не обсуждаю спарринги.

Когда спаррингуют другие бойцы, ты должен уважать их и не говорить то, что произошло в ринге. Но если отвечать на ваш вопрос – то нет, Опетая не нокаутировал Фьюри», – сказал Лерена.

Опетая покинул лагерь Фьюри, проведя с ним 5 раундов спарринга.

sport.ua