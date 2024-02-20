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Энтони ДЖОШУА: «Многие называют Фьюри величайшим, но я так не считаю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) признался, что не удивился тому, что у обладателя пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) возникли проблемы с Франсисом Нганну в октябре прошлого года.

Эй Джей отмечает, что некоторые люди называют 35-летнего Фьюри «величайшим», но он так не считает.

«Я много раз наблюдал за боями Тайсона Фьюри – люди утверждают, что он величайший, но я думаю, что если бы я боксировал с Тайсоном Фьюри, то поединок во многом был бы похож на бой с Нганну», – сказал Джошуа.

Отметим, что Джошуа может стать запасным бойцом на бой Фьюри – Усик.

sport.ua

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