Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Многие называют Фьюри величайшим, но я так не считаю»
Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) признался, что не удивился тому, что у обладателя пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) возникли проблемы с Франсисом Нганну в октябре прошлого года.
Эй Джей отмечает, что некоторые люди называют 35-летнего Фьюри «величайшим», но он так не считает.
«Я много раз наблюдал за боями Тайсона Фьюри – люди утверждают, что он величайший, но я думаю, что если бы я боксировал с Тайсоном Фьюри, то поединок во многом был бы похож на бой с Нганну», – сказал Джошуа.
Отметим, что Джошуа может стать запасным бойцом на бой Фьюри – Усик.