Хейни пообещал жестко избить Гарсию, обвинив его семью в расизме

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Райан Гарсия

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 KO), который отказался от всех поясов и перешел в первый полусредний вес, обвинил семью своего будущего соперника Райана Гарсию (24-1, 20 KO) в расизме и пообещал наказать его за это 20 апреля.

Хейни был взволнован тем, что отец Райана, Генри Гарсия, сказал, что у отца Девина, Билла, «волосы с начесом» (термин «nappy hair» исторически был расистским и использовался, когда речь шла о волосах чернокожих людей). Интересно, что словесная перепалка началась с того, что Билл обвинил Генри в том, что тот носит парик, чтобы скрыть свою лысину.

«У нас, афроамериканцев, более грубые волосы, чем у других рас, но это не значит, что наши волосы «с начесом». Семейство Гарсия действительно расисты под прикрытием. Они только что разоблачили себя.

Вот почему я собираюсь победить Райана ради своего народа. Мир должен поддержать это, потому что семья Гарсия не заслуживает быть в таком положении. Они должны уйти из бокса. Что это за комментарий? Кто вообще комментирует, что у чернокожего человека «волосы с начесом»? О таком не говорят.

Это огромный бой. Вы видите, какое это грандиозное событие, и поэтому всем нужно успеть купить билеты. Этот бой будет сумасшедшим событием. Я собираюсь выбить из него всю дурь ради своего народа и всего мира, и это будет сумасшествие», – сказал Девин.

Отметим, что 3 года назад Хейни перед боем с Василием Ломаченко сказал, что «никогда в жизни не проиграет белому парню».

sport.ua