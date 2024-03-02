ВИДЕО. Как Джервонта Дэвис избивал Девина Хейни в спарринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) опубликовал запись спарринга, в котором чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) избивает экс-абсолюта дивизиона Девина Хейни (31-0, 15 КО).

В этом спарринге Дэвис, который в белой футболке, здорово перебил соперника, заставив Хейни заниматься выживанием в ринге.

Отметим, что 20 апреля Гарсия сразится против Хейни за пояс WBC в первом полусреднем весе.

Ранее Хейни пообещал жестко избить Гарсию, обвинив его семью в расизме.

sport.ua