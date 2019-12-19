Шахтер подписал 15-летнего таланта Авангарда

Донецкий “Шахтер” продолжает активно подписывать юных талантов по всей стране.

Как сообщает официальный сайт “Авангарда”, юное дарование клуба Владислав Запорожец, который выступал за команду пятнадцатилетних, перешел в академию украинского гранда.

Сообщается, что 15-летний полузащитник переходит в “Шахтер” по протекции скауты “горняков” Ярослава Скидана, который был впечатлен игрок юного полузащитника.

Контракт игрока вступит в действие в январе следующего года.