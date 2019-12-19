Шахтер подписал 15-летнего таланта Авангарда

Донецкий “Шахтер” продолжает активно подписывать юных талантов по всей стране.
Как сообщает официальный сайт “Авангарда”, юное дарование клуба Владислав Запорожец, который выступал за команду пятнадцатилетних, перешел в академию украинского гранда.
Сообщается, что 15-летний полузащитник переходит в “Шахтер” по протекции скауты “горняков” Ярослава Скидана, который был впечатлен игрок юного полузащитника.
Контракт игрока вступит в действие в январе следующего года.
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