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Футбол

Шахтер подписал 15-летнего таланта Авангарда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Запорожец

Донецкий “Шахтер” продолжает активно подписывать юных талантов по всей стране.

Как сообщает официальный сайт “Авангарда”, юное дарование клуба Владислав Запорожец, который выступал за команду пятнадцатилетних, перешел в академию украинского гранда.

Сообщается, что 15-летний полузащитник переходит в “Шахтер” по протекции скауты “горняков” Ярослава Скидана, который был впечатлен игрок юного полузащитника.

Контракт игрока вступит в действие в январе следующего года.

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