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Футбол

Динамо подписало игрока молодежной сборной Нигерии

Андрей ОгородникНет комментариев
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MINSK, BELARUS - JUNE 29, 2018: Soccer player Olabiran Blessing Muyiwa training before the Belarusian Premier League football match between FC Luch and FC BATE at the Olimpiyskiy stadium

Киевское “Динамо” продолжает активное сотрудничество с известным украинским агентом Дмитрием Селюком.

Следом за форвардом юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, киевляне пополнили свой состав ещё одним клиентом агента. Как сообщает Sport24, новичком вице-чемпионов Украины стал вингер молодежной сборной Нигерии Ола Муйива, с которым был подписан контракт на 3,5 года. Состав киевлян игрок пополнил на правах свободного агента.

Отметим, последним клубом игрока был российский “Тамбов”, в составе которого он провел 35 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее Ола Муйива успел поиграть Беларуси, Узбекистане и Молдове.

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Тэги: главноеДинамоОла Муйива
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