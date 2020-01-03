Динамо подписало игрока молодежной сборной Нигерии

Киевское “Динамо” продолжает активное сотрудничество с известным украинским агентом Дмитрием Селюком.

Следом за форвардом юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, киевляне пополнили свой состав ещё одним клиентом агента. Как сообщает Sport24, новичком вице-чемпионов Украины стал вингер молодежной сборной Нигерии Ола Муйива, с которым был подписан контракт на 3,5 года. Состав киевлян игрок пополнил на правах свободного агента.

Отметим, последним клубом игрока был российский “Тамбов”, в составе которого он провел 35 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее Ола Муйива успел поиграть Беларуси, Узбекистане и Молдове.