Роме Лукаку стал рекордсменом Интера

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который летом пополнил состав миланского “Интера”, в своем дебютном сезоне уже вошел в историю “нерадзурри”.

Вчера подопечные Антонио Конте одержали уверенную победу над “Наполи”, а сам Лукаку отличился двумя результативными ударами. После восемнадцати сыгранных туров на счету бельгийца уже четырнадцать точных ударов, что является лучшим показателем за данный период за всю историю клуба.

Отметим, предыдущий рекорд принадлежал другой легенде “Интера” Кристиану Виери, который за восемнадцать стартовых матчей Серии А в 2000 году забил тринадцать голов.