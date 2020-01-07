Тренер Коринтианса подтвердил грядущий переход Сидклея

Бразильский латераль киевского “Динамо” Сидклей находится в шаге от перехода в бразильский “Коринтианс”.

Как уже сообщалось ранее, сейчас защитник находится в расположении бразильского клуба, в ближайшее время на него ждет медосмотр. Подтверждает грядущий переход и тренер “Коринтианса” Тиаго Нунес.

«Я обсудил с Данило Авеларом (экс-«Карпаты» — прим.) идею использования его на позиции центрального защитника. Этот разговор уже состоялся. Я позвонил ему и спросил. В любом случае он уже будет частью команды. Несмотря на то, что он обладает способностью играть центрального защитника и выступал на этой позиции в течение многих лет, он принял этот вызов.

А Сидклея и Лукаса Питона мы будем использовать на левом фланге. Это будет здоровая конкуренция»