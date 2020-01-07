Новое на сайте

еще
Вторник, 7 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТренер Коринтианса подтвердил грядущий переход Сидклея
Футбол

Тренер Коринтианса подтвердил грядущий переход Сидклея

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сидклей

Бразильский латераль киевского “Динамо” Сидклей находится в шаге от перехода в бразильский “Коринтианс”.

Как уже сообщалось ранее, сейчас защитник находится в расположении бразильского клуба, в ближайшее время на него ждет медосмотр. Подтверждает грядущий переход и тренер “Коринтианса” Тиаго Нунес.

«Я обсудил с Данило Авеларом (экс-«Карпаты» — прим.) идею использования его на позиции центрального защитника. Этот разговор уже состоялся. Я позвонил ему и спросил. В любом случае он уже будет частью команды. Несмотря на то, что он обладает способностью играть центрального защитника и выступал на этой позиции в течение многих лет, он принял этот вызов.

Читайте также:  Шахтер заинтересован в сохранении прописки Арсенал-Киевом

А Сидклея и Лукаса Питона мы будем использовать на левом фланге. Это будет здоровая конкуренция»

загрузка...
Тэги: ДинамоКоринтиансСидклей
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Богдан Михайличенко
Шахтер интересуется Михайличенко

“Заря” нацелилась на форварда из чемпионата Болгарии

“Шахтер” получит 4 млн евро за игрока сборной Украины

Официально. “Десна” подписала экс-форварда “Шахтера” и сборной Украины

Сотрудник “Динамо” – о трансфере Кадара в Венгрию

Закрыть