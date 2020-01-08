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Футбол

Фанаты “Нитры”: Приход Демьяненко? Хуже уже не будет

Евгений НикитюкНет комментариев
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Болельщики словацкой “Нитры” проявляют сдержанный оптимизм относительно назначения Анатолия Демьяненко наставником их команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

Smejd: “У Демьяненко огромный опыт как у тренера и футболиста. Он вполне способен поднять клуб со дна турнирной таблицы. Думаю, что уже в следующем сезоне “Нитра” будет бороться за призовые места. Но для этого нужно будет серьезно увеличить бюджет, хотя бы в несколько раз, и купить новых футболистов нужно, эта команда не смогла себя проявить с лучшей стороны и пора серьезно обновить состав”.

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Sonitus: “В Украине много очень богатых людей, хотя страна беднее за Словакию. Поэтому парадокс заключается в том, что у наших соседей больше сильных клубов, но при этом стадионы пустые, ведь украинцы не имеют денег на развлечения. Сложно сказать, чем вообще “Нитра” могла привлечь инвесторов из Украины, но будем верить, что у них действительно получится создать сильную команду”.

Kvet: “Думаю, что хуже, чем было, уже не будет. “Нитра” стабильно борется за выживание или играет в низших дивизионах. По своему уровню мы бесконечно далеки от лидеров словацкого футбола и понятно, что наши местные бизнесмены не могут вкладывать столько денег, сколько иностранцы. Да, меня тоже смущает, что пришли в результате украинцы, а не немцы или итальянцы, но давайте не будем спешить с выводами и дадим им шанс проявить себя”.

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Источник: sportanalytic.com
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