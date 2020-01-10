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Футбол

Официально: Сборная Украины 26 мая сыграет против сборной Кипра

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Шевченко

Определился ещё один спарринг-партнер сборной Украины в рамках подготовки к ЕВРО 2020.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Андрея Шевченко 26 мая проведут товарищеский матч против национальной сборной Кипра. Поединок состоится в Украине, город где состоится встреча команд будет назван позже.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины проведет два матча в марте, 27 марта на желто-синих ждет товарищеский поединок против действующих чемпионов мира – сборной Франции, а через четыре для против сборной Польши, оба поединка состояться на выезде.

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Тэги: Андрей ШевченкоглавноеСборная КипраСборная Украины
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