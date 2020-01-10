Официально: Сборная Украины 26 мая сыграет против сборной Кипра

Определился ещё один спарринг-партнер сборной Украины в рамках подготовки к ЕВРО 2020.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Андрея Шевченко 26 мая проведут товарищеский матч против национальной сборной Кипра. Поединок состоится в Украине, город где состоится встреча команд будет назван позже.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины проведет два матча в марте, 27 марта на желто-синих ждет товарищеский поединок против действующих чемпионов мира – сборной Франции, а через четыре для против сборной Польши, оба поединка состояться на выезде.