Малиновский отметился ассистом в матче с Интером

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский помог своей команде в игре чемпионата Италии против миланского «Интера».

Украинский футболист отметился результативной передачей на 77-й минуте. Игрок головой ассистировал Госенсу, который сравнял счет на табло.

Отметим, Малиновский вышел на замену вместо Дувана Сапаты на 54-й минуте.

Кроме того, на 87-й минуте хавбек заработал пенальти, однако Луис Муриэль не смог переиграть Самира Хандановича.