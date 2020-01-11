Малиновский отметился ассистом в матче с Интером

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский помог своей
команде в игре чемпионата Италии против миланского «Интера».
Украинский футболист отметился результативной передачей на 77-й минуте. Игрок головой ассистировал Госенсу, который сравнял счет на табло.
Отметим, Малиновский вышел на замену вместо Дувана Сапаты на 54-й минуте.
Кроме того, на 87-й минуте хавбек заработал пенальти, однако Луис Муриэль не смог переиграть Самира Хандановича.
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