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Футбол

Малиновский отметился ассистом в матче с Интером

Сергей СумскойНет комментариев
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский помог своей команде в игре чемпионата Италии против миланского «Интера».

Украинский футболист отметился результативной передачей на 77-й минуте. Игрок головой ассистировал Госенсу, который сравнял счет на табло.

Отметим, Малиновский вышел на замену вместо Дувана Сапаты на 54-й минуте.

Кроме того, на 87-й минуте хавбек заработал пенальти, однако Луис Муриэль не смог переиграть Самира Хандановича.

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Тэги: АталантаглавноеИнтерРуслан Малиновский
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