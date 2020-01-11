Такого еще не было: Ливерпуль установил невероятный рекорд

«Ливерпуль» в игре 22-го тура английской Премьер-лиги переиграл «Тоттенхэм» и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

Кроме того, «Красные» вошли в историю чемпионата Англии как команда, которая выиграла 20 поединков в 21-м стартовом матче АПЛ.

Ни одной команде ранее не удавалось набрать 61 очко после стартовых 21 матча национальных чемпионатов.

Напомним, победный гол в игре против «Шпор» забил нападающий Роберто Фирмино.