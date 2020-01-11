Умар Диаките может перейти в Зарю

ESTORIL, PORTUGAL - JANUARY 2: Oumar Diakhite of GD Estoril Praia with Ludovic of FC Penafiel in action during the Ledman Liga Pro match between GD Estoril Praia and FC Penafiel at Estadio Antonio Coimbra da Mota on January 2, 2019 in Estoril, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
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Одним из новичков луганской “Зари” во время зимнего межсезонья может стать сенегальский защитник Умар Диаките.
По информации португальских СМИ, бывший игрок “Эшторила” в ближайшее время может прибыть на просмотр в “Зарю”. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, что позволяет подписать с ним контракт бесплатно.
Отметим, Умар Диаките успел поиграть в МЛС, Португалии, Кувейте и Румынии. Дольше всего 26-летний защитник играл в Португалии, где в составе “Ольяненсе” и “Эшторила” провел свыше сотни матчей. Последние полгода он провел в чемпионате Румынии.