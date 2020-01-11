Умар Диаките может перейти в Зарю

Одним из новичков луганской “Зари” во время зимнего межсезонья может стать сенегальский защитник Умар Диаките.

По информации португальских СМИ, бывший игрок “Эшторила” в ближайшее время может прибыть на просмотр в “Зарю”. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, что позволяет подписать с ним контракт бесплатно.

Отметим, Умар Диаките успел поиграть в МЛС, Португалии, Кувейте и Румынии. Дольше всего 26-летний защитник играл в Португалии, где в составе “Ольяненсе” и “Эшторила” провел свыше сотни матчей. Последние полгода он провел в чемпионате Румынии.