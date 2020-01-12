Хави на следующей неделе возглавит Барселону

Следующая неделя станет определяющей для молодого испанского тренера Хави.

По информации журналиста Мохамеда Нахлеха следующий матч, который “Аль-Садд” проведет против с «Аль-Духаиля» станет последним для Хави на должности главного тренера катарского гранда.

Ожидается, что на следующей неделе Хави вернется в Каталонию для подписания контракта с “Барселоной”. Соответственно, нынешний наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде в ближайшие дни будет отправлен в отставку.

Под руководством Вальверде “Барселона” выиграла четыре трофея.