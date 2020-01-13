Фатих Карагюмрюк подпишет экс-форварда сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины и ряда отечественных клубов Александр Гладкий может сменить ещё один клуб в чемпионате Турции.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун, 32-летний нападающий близок к уходу из “Адана Демирспор”. Причиной тому является интерес к игроку со стороны клуба “Фатих Карагюмрюк”. Сделка может состояться в течении ближайших дней.

Отметим, “Фатих Карагюмрюк”, как и нынешний клуб Гладкого играет во втором по силе дивизионе Турции, правда, идет ниже в турнирной таблице. Если “Адана Демирспор” идет восьмой, то потенциальный клуб украинца – одиннадцатый.