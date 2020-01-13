Илья Марковский вновь отличился в чемпионате Кипра

Воспитанник одесского “Черноморца” Илья Марковский постепенно становится одним из лидеров атаки кипрского “Этникоса”.

Вчера, в рамках 16 тура чемпионата Кипра, 22-летний украинский форвард поразил ворота “АЕКа” сделав счет 2:0. Примечательно, что несмотря на хорошую фору, добыть положительный результат “Этникосу” не удалось, до конца встречи соперник забил в их ворота пять мячей(2:5).

Для Ильи Марковского, который принадлежит “ПАОКу” вчерашний матч 12 в нынешнем сезоне, также на его счету три результативные удары.