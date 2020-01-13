Колос подтвердил переход Ефремова

Бывший защитник киевской “Оболонь-Бровар” Евгений Ефремов продолжит свою карьеру в составе коваливского “Колоса”.
Информацию о переходе воспитанника “Шахтера” в состав “аграриев” подтвердил главный тренер команды Руслан Костышин.
«Подписали правого защитника Ефремова из «Оболони» и Богданова, который не нуждается в представлении.
Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего».
Напомним, ранее сообщалось, что “Колос” подписал Кирилла Петрова.
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