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Колос подтвердил переход Ефремова

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Ефремов

Бывший защитник киевской “Оболонь-Бровар” Евгений Ефремов продолжит свою карьеру в составе коваливского “Колоса”.

Информацию о переходе воспитанника “Шахтера” в состав “аграриев” подтвердил главный тренер команды Руслан Костышин.

«Подписали правого защитника Ефремова из «Оболони» и Богданова, который не нуждается в представлении.

Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего».

Напомним, ранее сообщалось, что “Колос” подписал Кирилла Петрова.

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Тэги: Евгений ЕфремовОболонь-Бровар
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