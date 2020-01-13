Официально: Олег Мазуренко – главный тренер Оболонь-Бровар

Киевская “Оболонь-Бровар”, которая борется за выход в украинскую Премьер лигу, определилась с новым главным тренером.

Вместо Сергея Ковальца, который внезапно ушел в отставку, должность главного тренера команды занял бывший игрок клуба Олег Мазуренко, предыдущим опытом работы которого была вторая команда “Оболонь-Бровар”.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность главного тренера “пивоваров” претендовали Александр Головко и Павел Яковенко. “Оболонь-Бровар” после первой половины сезона идет на шестом месте в Первой лиги, отставая от лидера “Руха” на три очка.