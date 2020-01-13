Тенерифе и Луго претендуют на Кравца

Кандидат в сборную Украины по футболу Василий Кравец может этой зимой сменить клубную прописку.

Отсутствие игровой практики не устраивает украинского защитника, в связи с чем он заявил руководству “Леганеса” о желании уйти из команды. В клубе учли желания Василия Кравца и готовы отпустить его в случае получения должного предложения.

По информации авторитетного испанского издания AS, как минимум два клуба заинтересованы в услугах украинца, речь идет о бывшем клубе Кравца – “Луго”, а также “Тенерифе”. Сделка может состоятся в январе.

В нынешнем сезоне Василий Кравец сыграл лишь в одном матче в составе “Леганеса”.