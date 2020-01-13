Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТенерифе и Луго претендуют на Кравца
Футбол

Тенерифе и Луго претендуют на Кравца

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Василий Кравец

Кандидат в сборную Украины по футболу Василий Кравец может этой зимой сменить клубную прописку.

Отсутствие игровой практики не устраивает украинского защитника, в связи с чем он заявил руководству “Леганеса” о желании уйти из команды. В клубе учли желания Василия Кравца и готовы отпустить его в случае получения должного предложения.

По информации авторитетного испанского издания AS, как минимум два клуба заинтересованы в услугах украинца, речь идет о бывшем клубе Кравца – “Луго”, а также “Тенерифе”. Сделка может состоятся в январе.

Читайте также:  Василий Кравец помог Леганесу выйти в 1/32 финала Кубка Испании

В нынешнем сезоне Василий Кравец сыграл лишь в одном матче в составе “Леганеса”.

загрузка...
Тэги: Василий КравецЛеганесЛуго
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Гладкий
Фатих Карагюмрюк подпишет экс-форварда сборной Украины

“Динамо” провалило очередной трансфер, “Ференцварош” выгоняет украинца

Хавбек “Динамо”: Нужно догонять “Шахтер”

Цель “Динамо” отдалилась от трансфера

“Зарю” пополнили три легионера

Закрыть