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Футбол

Даниил Сагуткин может присоединиться к Мариуполю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Сагуткин

ФК “Мариуполь” в ближайшее время может пополнить колонию воспитанников донецкого “Шахтера” ещё одним игроком, который находится на контракте в “горняков”.

Как сообщает “Команда №1”, сейчас на просмотре в составе “азовцев” находиться Даниил Сагуткин, который может перебраться в “Мариуполь” на правах аренды. Ранее мариупольский клуб арендовал в “Шахтера” Артема Дудика.

Напомним, прошлый сезон Даниил Сагуткин провел в составе “Арсенал-Киев”, где играл на правах аренды. Летом он перебрался в Россию, но в составе клуба Первой лиги “Енисей” он отыграл лишь два поединка.

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Тэги: Даниил СагуткинМариупольШахтер
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