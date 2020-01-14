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Футбол

Денис Баланюк пытается реанимировать свою карьеру в Олимпике?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Баланюк

Один из главных талантов и разочарований днепровского “Днепра” Денис Баланюк может стать игроком донецкого “Олимпика”.

Молодой нападающий, которому в свое время предрекали яркое будущее, был замечен на фото “Олимпика” в аэропорту, согласно которому можно сделать предположение, что Баланюк отправляется вместе с командой на сборы в Турцию.

Напомним, Денис Баланюк очень рано дебютировал за “Днепр”, но реализовать свой потенциал ему не удалось. Далее в его карьере была краковская “Висла”, за которую он практически не играл. Не лучшим образом сложилась его судьба в “Арсенал-Киев”, последние полгода нападающий был без команды.

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Тэги: Арсенал-КиевДенис БаланюкОлимпик
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