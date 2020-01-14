Его ждали болельщики и футболисты? Кто такой Кике Сетьен, который возглавил “Барселону”

Всего за несколько лет Кике Сетьен создал свой бренд, который дает футболистам радость играть в футбол. А поскольку в столице Каталонии ее в последнее время было мало, он получил работу в “Барселоне”.

“Чтобы играть в этой команде, я бы позволил себе отрезать палец”, – сказал он о команде во главе с Йоханом Кройффом. Именно “Барселона”, как он утверждает, открыла ему глаза. Именно тогда он другим взглядом посмотрел на футбол, когда во время матча с командой Кумана и Ромарио в течение 90 минут ему пришлось бегать за мячом, потому что он не мог его коснуться.

Знаменитая Dream Team была и остается эталоном для Кике Сетьена, который в возрасте 61 года получил главный шанс в жизни. В понедельник “Барселона” наняла тренера, чтобы восстановить энтузиазм и подарить игрокам радость игры, которую было трудно увидеть во время работы Эрнесто Вальверде.

Кто такой Кике Сетьен

У Кике Сетьена отличная футбольная карьера – он сыграл 374 матча в высшей лиге Испании, в течение трех лет он был основным футболистом “Атлетико” Мадрид, с которым выиграл Суперкубок Испании в 1985 году, он также играл в сборной Испании и был составе команды на чемпионате мира в 1986 году.

Однако, как тренер он стал известен лишь пять лет назад. В октябре 2015 года “Лас-Пальмас” решил назначить Сетьена в качестве главного тренера команды вместо Пако Эрреры. И это был отличный шаг – на Канарских островах мы впервые увидели, что обожание Сетьеном красивой игры – это не просто теория.

Испанец принял команду в зоне вылета, и завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице. “Лас-Пальмас” был откровением и командой, которая играла чрезвычайно эффективно. Сетьен сосредоточился на фантазии и игре с короткими передачами. Стиль был для него даже важнее, чем набранные очки.

Однако вскоре стало очевидно, что игроки развлекаются не только на поле, но и вне его. Во второй половине сезона Сетьен не мог контролировать команду, которая легко осталась в Ла лиге (14-е место), но тренер уволился в конце сезона.

Тем не менее, работа специалиста на Канарских островах получила признание. Клубы увидели в нем того, кто является не только гарантом набора очков, но и человеком, который приведет фанатов на трибуны со своим предпочтительным стилем игры. Вот почему на его столе появилось много предложений, а сам Сетьен выбрал “Реал Бетис”.

Болельщики на “Бенито Вильямарин”, жаждущие красивой игры, быстро полюбили нового тренера. “Бетис” начал играть эффективно и результативно. Сетьен также сумел раскрыть таких игроков, как Фабиан Руис (сегодня выступает за “Наполи”), Лорен Морон, Джовани Ло Селсо (“Тоттенхэм”) и Хуниор Фирпо (“Барселона”). В свою очередь Марк Бартра сказал в интервью, что благодаря тренировкам с Сетиеном он вспомнил занятия с Пепом Гвардиолой на “Камп Ноу”.

Бетис, который играл смело и бескомпромиссно, смог выиграть на “Сантьяго Бернабеу” у “Реала” и в городском дерби с “Севильей”, что, конечно, было для фанатов звездой с небес. В конце концов, команда опередила даже своего главного соперника по итогам сезона – “Бетис” финишировал на шестом месте, получив шанс сыграть в Лиге Европы.

Однако в следующем сезоне повторилась история “Лас-Пальмаса”. После успешной осени, во время которой “Бетис” выиграл свою группу в ЛЕ и победил “Барселону” после увлекательного матча на “Камп Ноу” (4:3), в один момент методика Сетиена как будто перестала работать.

У испанца не было другого рисунка игры. В 2019 году “Бетис” проиграл 11 матчей в лиге, также вылетев из европейских кубков после поражения с “Ренном”. Энтузиазм болельщиков утих, как и сам тренер, который объявил о своем уходе из клуба в мае.

Что будет в “Барселоне”

Конечно, Сетиен верен философии Йохана Кройфа, которую впоследствии продолжил Хосеп Гвардиола. Похоже, 61-летний специалист отлично подходит к периоду “после Вальверде”, который, несмотря на все, выиграл два чемпионских титула и покидает команду, которая лидирует в турнирной таблице. Тем не менее, фанаты, и больше всего сами игроки, уже устали от консервативной тактики, которая не доставляла им удовольствие от игры.

Удивительно часто “Барса” также теряла контроль над игрой, игроки не могли показать свои лучшие навыки, что было заметно не только в памятных встречах с “Ромой” и “Ливерпулем” в Лиге чемпионов, но и в матчах с такими командами, как “Славия” и “Леванте”.

Игроки должны быть удовлетворены приходом на “Камп Ноу” Сетиена, особенно Серхио Бускетс и Лео Месси. Серхио является большим поклонником этого тренера, в 2018 году он подарил ему футболку с подписью: “Для Кике, я восхищаюсь и ценю ваше восприятие футбола”.

В свою очередь аргентинец может быть уверен, что не получит никаких ограничений от нового тренера. “Когда Месси закончит свою карьеру, я буду плакать по нему до конца своей жизни”, – сказал специалист в прошлом году. Тренер не скрывает, что нападающий “Барселоны” для него лучший игрок в истории футбола.

Сетиен получил работу мечты, хотя он должен понимать, что он не был и не является целью клуба номер один на должность тренера. “Барса” ждет Хави, который может появиться в столице Каталонии через несколько месяцев.