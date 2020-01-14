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Футбол

Овьедо ради аренды Лунина продаст своего форварда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин все ближе к тому, чтобы вторую половину сезона провести в составе клуба Сегунды “Овьедо”.

Ранее уже сообщалось, что отец игрока, который является его же агентом, встречался с руководством “Овьедо”, которое дало гарантии игровой практики украинскому вратарю.

Параллельно “Овьедо” делает все для того, чтобы оформить переход игрока юридически. Как сообщает elcomercio.es, завершить сделку клубу мешает дефицит заработной платы, в связи с чем клуб планирует продать своего форварда Хоселу в “Тенерифе”, после чего и будет оформлена сделка.

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Тэги: Андрей ЛунинВальядолидОвьедо
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