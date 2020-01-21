Арсенал готовит переговоры по защитнику сборной Украины

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко имеет немалый спрос среди клубов чемпионата Англии.

Ранее уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны английского “Манчестер Сити”, но на чемпионах Англии интерес к игроку не заканчивается.

По информации авторитетного украинского издания Sport Arena, интерес к футболисту проявляет лондонский “Арсенал”. Посредниками в переговорах должны выступить Артуро Каналес и хорошо известный украинским болельщикам Олег Смалийчук, который является его партнером.

Отметим, контракт Матвиенко с “Шахтером” заканчивается через полтора года.