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Футбол

Арсенал готовит переговоры по защитнику сборной Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко имеет немалый спрос среди клубов чемпионата Англии.

Ранее уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны английского “Манчестер Сити”, но на чемпионах Англии интерес к игроку не заканчивается.

По информации авторитетного украинского издания Sport Arena, интерес к футболисту проявляет лондонский “Арсенал”. Посредниками в переговорах должны выступить Артуро Каналес и хорошо известный украинским болельщикам Олег Смалийчук, который является его партнером.

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Отметим, контракт Матвиенко с “Шахтером” заканчивается через полтора года.

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Тэги: АрсеналглавноеНиколай МатвиенкоШахтер
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