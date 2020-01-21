Дмитрий Рыжук может продолжить карьеру в Казахстане

Воспитанник киевского “Динамо” Дмитрий Рыжук может отправиться в чемпионат Казахстана.

По информации шеф-редактора Sport.inform Айдына Кожахмета Рыжук может стать игроком местного “Тараза”, в игроке проявляет заинтересованность главный тренер команды Владимир Никитенко.

Напомним, последним клубом защитника был одесский “Черноморец”, также игрок не мало поиграл в Израиле, где на его счету выступления “Хапоэле” (Акко) и “Хапоэле” (Афула).

Прошлый сезон “Тараз” завершил на десятом месте в чемпионате Казахстана.