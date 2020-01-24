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Футбол

Эксперт: Бєсєдін не хочет признавать своей вины, и это глупость

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский тренер Олег Федорчук поделился мыслями относительно ситуации с возможным употреблением допинга нападающим “Динамо” Артемом Бєсєдіном. Сообщает сайт EURO.com.ua

“То, что произошло, глупость самого игрока. И что самое обидное: Беседин в матче с “Мальме”, после которого он провалил допинг-тест, продемонстрировал едва ли не худшую свою игру. Ведь очевидно было, что Артем вел себя неадекватно. В игровых видах спорта эти вещи не действуют – на выходе все имеют только перевозбуждение, и все.

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Тот факт, что отстранили врача, который работал с Бесєдіним, доказывает, что допинг был. Артем не хочет признавать свою вину, и это глупость. Лучше было бы сказать: да, было, потому что хотел восстановиться, заболел, хотел выздороветь. То есть с пользой для себя. А так, думаю, Беседину грозит минимум год дисквалификации – это в лучшем случае”, – считает Федорчук.

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Напомним, УЕФА должно рассмотреть дело Беседина 27 февраля. Максимальное наказание которое ему грозит – дисквалификация на 4 года.

Источник: sportanalytic.com
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