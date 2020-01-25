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Футбол

Бразильский легионер не подошел Ворскле

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Максимов

Полтавская “Ворскла” продолжает проводить селекцию в рамках зимних сборов.

Одним из самых проблемным мест команды является позиция форварда, которую главный тренер команды Юрий Максимов всячески пытается усилить.

Несмотря на то, что этой зимой полтавчане уже подписали двух игроков линии атаки Руслана Степанюка и Владислава Кулача, поиски усиления не прекращаются.

По информации телеканала Футбол, на днях тренерский штаб “Ворсклы” просматривал бразильского нападающего с опытом выступлений в чемпионате Южной Кореи, после нескольких дней просмотра в клубе решили отказаться от его услуг. Просмотр потенциальных новичков продолжается.

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Тэги: ВорсклатрансферыЮрий Максимов
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