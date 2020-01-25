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Футбол

Датский талант Динамо рассказал о целях команды на вторую половину сезона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Миккель Дуэлунд

Молодой полузащитник киевского “Динамо” Миккель Дуэлунд, который наконец-то восстановился после травмы, рассказал, какие цели ставит перед собой клуб на вторую половину сезона.

После провальной летне-осенней части сезона киевляне уже потеряли шансы на чемпионство, тем не менее, так просто “Шахтер” никто отпускать не собирается, сообщил полузащитник.

«Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию ​​между нами и «Шахтером» в чемпионате.

Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили горняков на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей»

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Тэги: ДинамоМиккель ДуэлундШахтер
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