Датский талант Динамо рассказал о целях команды на вторую половину сезона

Молодой полузащитник киевского “Динамо” Миккель Дуэлунд, который наконец-то восстановился после травмы, рассказал, какие цели ставит перед собой клуб на вторую половину сезона.

После провальной летне-осенней части сезона киевляне уже потеряли шансы на чемпионство, тем не менее, так просто “Шахтер” никто отпускать не собирается, сообщил полузащитник.

«Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию ​​между нами и «Шахтером» в чемпионате.

Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили горняков на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей»