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Футбол

Металлист 1925 просматривает воспитанника Андерлехта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мишель Икем Анвил

Харьковский “Металлист 1925” в ближайшее время может усилить линию атаки своей команды нигерийским нападающим Мишелем Икем Анвили.

Как сообщает неофициальный сайт слобожанского клуба, 27-летний форвард проходить смотрины в команде Андрея Демченко. Сейчас форвард является свободным агентом, что позволит подписать с ним контракт бесплатно.

Отметим, Мишель Икем Анвили является воспитанником бельгийского “Андерлехта”. В профессиональном футболе он успел поиграть за турецкую “Касимпашу”, долгое время он играл за ряд африканских клубов. В последнее время он играл в чемпионате Кот-Д’Ивуара, где в 15 матчах забил восемь голов.

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Тэги: Металлист 1925Мишель Икем АнвилПервая лига
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