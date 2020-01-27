Чемпион Грузии просматривает экс-игрока Олимпика

Воспитанник киевского “Динамо” Иван Трубочкин, последним клубом которого был донецкий “Олимпик”, может трудоустроится в чемпионате Грузии.

Как сообщает Динамомания, 26-летний защитник прибыл на просмотр в тбилисское “Динамо”. Сейчас Иван Трубочкин является свободным агентом, что позволят грузинскому гранду подписать игрока бесплатно.

Напомним, “Динамо” Тбилисси по итогам 2019 года стало чемпионом Грузии. Иван Трубочкин в составе “Олимпика” отыграл лишь три матча.