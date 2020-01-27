Новое на сайте

еще
Понедельник, 27 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЧемпион Грузии просматривает экс-игрока Олимпика
Футбол

Чемпион Грузии просматривает экс-игрока Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Иван Трубочкин

Воспитанник киевского “Динамо” Иван Трубочкин, последним клубом которого был донецкий “Олимпик”, может трудоустроится в чемпионате Грузии.

Как сообщает Динамомания, 26-летний защитник прибыл на просмотр в тбилисское “Динамо”. Сейчас Иван Трубочкин является свободным агентом, что позволят грузинскому гранду подписать игрока бесплатно.

Напомним, “Динамо” Тбилисси по итогам 2019 года стало чемпионом Грузии. Иван Трубочкин в составе “Олимпика” отыграл лишь три матча.

загрузка...
Тэги: Иван ТрубочкинОлимпик
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Кадимян Гегам
Кадимян и Геннадий Пасич могут стать первыми новичками Карпат

Артем Барановский
Узбекская Бухара подписала второго украинца за два дня

Игорь Левченко
Динамо Батуми может усилится украинским вратарем

Евгений Опанасенко
Ворскла может подписать Опанасенко

Шапаренко: Сейчас в “Динамо” я не чувствую легкости

Закрыть