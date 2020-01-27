Кадимян и Геннадий Пасич могут стать первыми новичками Карпат

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе львовские “Карпаты” не отказываются от приглашения новых исполнителей.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, вместе с основным составом клуба на тренировочном сборе в Турции работают два экс-игрока “Олимпика” Гегам Кадимян и Геннадий Пасич, которые являются свободными агентами.

Стоить отметить, что Гегам Кадимян в свое время провел в составе “Карпат” два сезона, последние полгода он провел в составе армянского “Алашкерта”. На счету Геннадия Пасича девять матчей в первой половине сезона и одна результативная передача.