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Футбол

Кадимян и Геннадий Пасич могут стать первыми новичками Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кадимян Гегам

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе львовские “Карпаты” не отказываются от приглашения новых исполнителей.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, вместе с основным составом клуба на тренировочном сборе в Турции работают два экс-игрока “Олимпика” Гегам Кадимян и Геннадий Пасич, которые являются свободными агентами.

Стоить отметить, что Гегам Кадимян в свое время провел в составе “Карпат” два сезона, последние полгода он провел в составе армянского “Алашкерта”. На счету Геннадия Пасича девять матчей в первой половине сезона и одна результативная передача.

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Тэги: Геннадий ПасичКадимян ГегамКарпаты
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