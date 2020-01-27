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Футбол

Сусо в шаге от возвращения в Испанию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Суссо

Полузащитник итальянского “Милана” Сусо в ближайшие дни станет игроком испанской “Севильи”.

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, испанский полузащитник согласовал условия личного контракта с андалузским клубом. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Сообщается, что сначала Сусо перейдет в “Севилью” на правах аренды, с правом выкупа. “Милан” рассчитывает заработать на сделке около двадцати миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сусо может стать игроком лондонского “Тоттенхэма”, на дальше слухов дело не пошло.

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Тэги: МиланСуссо
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