Сусо в шаге от возвращения в Испанию

Полузащитник итальянского “Милана” Сусо в ближайшие дни станет игроком испанской “Севильи”.
По информации итальянского журналиста Николо Ширы, испанский полузащитник согласовал условия личного контракта с андалузским клубом. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.
Сообщается, что сначала Сусо перейдет в “Севилью” на правах аренды, с правом выкупа. “Милан” рассчитывает заработать на сделке около двадцати миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Сусо может стать игроком лондонского “Тоттенхэма”, на дальше слухов дело не пошло.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: