Караваев открыл всю правду об атмосфере в “Динамо”

Защитник “Динамо” Александр Караваев говорит, что в команде все просто замечательно. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он отметил в программе “Футбольный формат”, что новичков в “бело-синем” лагере приняли положительно и не злятся друг на друга из-за конкуренции.

Караваев добавил, что атмосфера в команде просто отличная и даже несколько напоминает семью.

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