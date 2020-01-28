Караваев открыл всю правду об атмосфере в “Динамо”

Защитник “Динамо” Александр Караваев говорит, что в команде все просто замечательно. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он отметил в программе “Футбольный формат”, что новичков в “бело-синем” лагере приняли положительно и не злятся друг на друга из-за конкуренции.
Караваев добавил, что атмосфера в команде просто отличная и даже несколько напоминает семью.
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