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Футбол

Официально: Жерсон Родригеш – игрок Анкарагюджю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригеш

Киевское “Динамо” все же сумело трудоустроить своего полузащитника Жерсона Родригеша в последние дни трансферного окна.

Как сообщает официальный аккаунт “Анкарагюджу” в твиттере Жерсон Родригеш стал игроком их клуба, вместе с другими новичками, о чем свидетельствует фото. Условия перехода не сообщается, ранее шла речь об аренде до конца сезона без права выкупа.

Напомним, если летом Жерсон Родригеш регулярно выходил в составе “Динамо”, то в последнее время он был сослан в дубль и даже не поехал с командой на зимний сбор в Турцию.

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Ранее киевляне отдали в “Ризеспор” Дениса Гармаша.

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Тэги: АнкарагюджуглавноеДинамоЖерсон Родригеш
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