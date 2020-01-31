Официально: Жерсон Родригеш – игрок Анкарагюджю

Киевское “Динамо” все же сумело трудоустроить своего полузащитника Жерсона Родригеша в последние дни трансферного окна.

Как сообщает официальный аккаунт “Анкарагюджу” в твиттере Жерсон Родригеш стал игроком их клуба, вместе с другими новичками, о чем свидетельствует фото. Условия перехода не сообщается, ранее шла речь об аренде до конца сезона без права выкупа.

Напомним, если летом Жерсон Родригеш регулярно выходил в составе “Динамо”, то в последнее время он был сослан в дубль и даже не поехал с командой на зимний сбор в Турцию.

Ранее киевляне отдали в “Ризеспор” Дениса Гармаша.