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Футбол

Жерсон Родригеш отличился голом в первом же матче за Анкарагюджу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригеш

Полузащитник киевского “Динамо” Жерсон Родригеш, который на днях пополнил ряды турецкого “Анкарагюджу” на правах аренды, с первых матчей начал оправдывать возложенные на него надежды.

Сегодня его новый клуб проводит поединок против “Касымпаши”, мало того, что 24-летний полузащитник вышел в стартовом составе, так к тому же на 50-ой минуте матча он сравнял счет в поединке, успешно реализовав пенальти.

Напомним, “Анкарагюджу” арендовало Жерсона Родригеша в “Динамо” до конца сезона. В составе киевлян за полгода люксембургский футболист забил два гола.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригеш
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