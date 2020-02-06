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Футбол

Экс-игрок юношеской сборной Украины трудоустраивается в России

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Каплиенко

Украинский легион футболистов в чемпионате России может пополнится ещё одним исполнителем.

Как сообщает Матч ТВ, в ближайшие дни воспитанник запорожского “Металлурга” Александр Каплиенко может перейти в состав российского “Тамбова”. Украинец уже присоединился к команде, которая трудится на сборах. В скором времени должно состоятся подписание контракта.

Напомним, последним клубом Каплиенко было тбилисское “Динамо”, с которым он стал чемпионом Грузии. Ранее защитник успел поиграть за такие клубы, как «Металлург» Запорожье, «Смолевичи», «Черноморец» и «Металлист».

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Тэги: Александр КаплиенкоМеталлург ЗапорожьеТамбов
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