Экс-игрок юношеской сборной Украины трудоустраивается в России

Украинский легион футболистов в чемпионате России может пополнится ещё одним исполнителем.

Как сообщает Матч ТВ, в ближайшие дни воспитанник запорожского “Металлурга” Александр Каплиенко может перейти в состав российского “Тамбова”. Украинец уже присоединился к команде, которая трудится на сборах. В скором времени должно состоятся подписание контракта.

Напомним, последним клубом Каплиенко было тбилисское “Динамо”, с которым он стал чемпионом Грузии. Ранее защитник успел поиграть за такие клубы, как «Металлург» Запорожье, «Смолевичи», «Черноморец» и «Металлист».