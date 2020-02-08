Манчестер Сити нацелился на защитника Атлетика

Английский “Манчестер Сити”, который проводит один из самых слабых сезонов с момента назначения Хосепа Гвардиолы, в ближайшем будущем сделает ставку на усиление линии защиты.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, летом “горожане” попытаются приобрести защитника “Атлетик” Бильбао Унаи Нуньеса. Клаусула 23-летнего защитника составляет 30 миллионов евро, что значительно упрощает переговорный процесс.

Стоить отметить, что “Манчестер Сити” не единственный клуб, который интересуется защитником баскского клуба, ранее к нему приписывали интерес “Интера”, “Манчестер Юнайтед” и “Баварии”.