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Футбол

Официально: Бенито – игрок Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бенито

Полузащитник молодежной сборной Нигерии Бенито стал полноценным игроком киевского “Динамо”.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины, срок соглашения с нигерийским нападающим рассчитан на два с половиной года. В “Динамо” игрок перешел бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, несмотря на молодой возраст, Бенито успел поиграть в чемпионате Узбекистана, Беларуси, Молдовы и России. Последним его клубом был “Тамбов”, в составе которого он осенью провел восемь матчей и забил один гол.

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Тэги: БенитоглавноеДинамо
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