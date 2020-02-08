Официально: Бенито – игрок Динамо

Полузащитник молодежной сборной Нигерии Бенито стал полноценным игроком киевского “Динамо”.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины, срок соглашения с нигерийским нападающим рассчитан на два с половиной года. В “Динамо” игрок перешел бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, несмотря на молодой возраст, Бенито успел поиграть в чемпионате Узбекистана, Беларуси, Молдовы и России. Последним его клубом был “Тамбов”, в составе которого он осенью провел восемь матчей и забил один гол.