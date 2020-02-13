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Футбол

Йовичевич не спешит возвращаться в львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игор Йовичевич

Главный тренер юношеской команды загребского “Динамо” Игор Йовичевич, который хорошо знаком украинским болельщикам по работе в львовских “Карпат”, оценил свои шансы на возвращение в львовский клуб.

Несмотря на то, что хорватский специалист неоднократно признавался в любви к клубу и городу, возвращение в “Карпаты” в его планах отсутствует.

«Я вижу, что там не очень хорошая ситуация. Надеюсь, что со временем все решится. Думаю, что они удержаться в УПЛ, у них есть качество, чтобы они этого достигли.

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Вернуться в «Карпаты»? У меня сейчас есть контракт и я счастлив».

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Тэги: Динамо ЗагребИгор ЙовичевичКарпаты
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