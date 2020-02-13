Минай теряет своего главного бомбардира

Один из претендентов на повышение в классе закарпатский “Минай” существенно осложняет себе задачу выполнения поставленной задачи.

Как сообщает Sport Arena, во второй половине сезона “лисы” не смогут рассчитывать на своего главного бомбардира Роберта Гегедоша, который покинул клуб. Причины ухода нападающего не разглашаются.

В нынешнем сезоне на счету Роберта Гегедоша девять забитых голов в Первой лиги. Летом форварды был близок к тому, чтобы перебраться в чемпионат Словакии.