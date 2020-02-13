Официально: Луиз Фернандо – игрок Балкан

Аутсайдер чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Балканы” подписали в свои ряды первого в истории клуба легионера из дальнего зарубежья.

Как сообщает официальный сайт клуба с поселка Заря, новичком команды стал бразильский полузащитник Луиз Фернандо. 24-летний полузащитник поставил подпись под полноценным соглашением с “Балканами”.

Стоить отметить, что для Луиза Фернандо “Балканы” – третий украинский клуб в карьере, ранее он успел поиграть в составе “Металлист-1925”, а также донецкого “Олимпика”.