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Футбол

Официально: Луиз Фернандо – игрок Балкан

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луис Фернандо

Аутсайдер чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Балканы” подписали в свои ряды первого в истории клуба легионера из дальнего зарубежья.

Как сообщает официальный сайт клуба с поселка Заря, новичком команды стал бразильский полузащитник Луиз Фернандо. 24-летний полузащитник поставил подпись под полноценным соглашением с “Балканами”.

Стоить отметить, что для Луиза Фернандо “Балканы” – третий украинский клуб в карьере, ранее он успел поиграть в составе “Металлист-1925”, а также донецкого “Олимпика”.

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Тэги: БалканыЛуиз ФернандоМеталлист 1925
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