Рух подписал контракт с сыном владельца клуба

Львовский “Рух”, который рвется в украинскую Премьер лигу, подписал очередного новичка, которого, правда, можно считать новичком лишь с большой натяжкой.

Как сообщает официальный сайт “Руха”, соглашение сроком на полтора года с клубом подписал Святослав Козловский, который является сыном владельца клуба Григория Козловского.

Стоить отметить, что ранее Святослав Козловский уже играл в составе “Руха”, правда, во Второй лиге. Последние два года он провел в Испании, где играл в четвертом по силе дивизионе Испании.