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Четверг, 13 февраля, 2020
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Футбол

Рух подписал контракт с сыном владельца клуба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Святослав Козловский

Львовский “Рух”, который рвется в украинскую Премьер лигу, подписал очередного новичка, которого, правда, можно считать новичком лишь с большой натяжкой.

Как сообщает официальный сайт “Руха”, соглашение сроком на полтора года с клубом подписал Святослав Козловский, который является сыном владельца клуба Григория Козловского.

Стоить отметить, что ранее Святослав Козловский уже играл в составе “Руха”, правда, во Второй лиге. Последние два года он провел в Испании, где играл в четвертом по силе дивизионе Испании.

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Тэги: Первая лигаРухСвятослав Козловский
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